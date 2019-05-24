На Щелковском шоссе в Подмосковье произошла авария с участием машины "скорой помощи". Согласно последней информации пресс-службы ГУ МВД по Московской области, в ходе ДТП пострадали три человека.

Известно, что авария случилась на 17-м километре Щелковского шоссе. На дороге произошло столкновение машины "скорой помощи", грузовика и легкового автомобиля. В районе ДТП в настоящий момент осложнено движение транспорта, передает днем в пятницу, 24 мая, ТАСС.

Источник в экстренных службах подчеркнул, что для эвакуации пострадавших на место вылетел санитарный вертолет. Информации о состоянии людей пока не поступало.