Взрыв мечети в Кабуле привёл к человеческим жертвам

В столице Афганистана Кабуле произошёл взрыв мечети, который привёл к гибели одного человека. Также известно, что ранения получили ещё шестнадцать человек.

Министерство внутренних дел Афганистана сообщает, что сильный взрыв произошёл утром в пятницу, 24 мая, на востоке столицы страны. РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа передаёт, что в результате взрыва погиб духовный лидер. Также на данный момент известно о шестнадцати пострадавших.