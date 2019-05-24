Рейс в Москву из Кургана был отложен на 9 часов из-за технических неполадок

В пятницу, 24 мая, стало известно, что рейс из Кургана в Москву не смог вылететь из-за технической неисправности. Согласно последней информации, вылет задерживается более чем на 9 часов.

Известно, что рейс должен был вылететь в 6.50 по местному времени (4.50 по Москве), однако из-за технических неполадок с воздушным судном он был отложен до 16.10 (14.10 по Москве).

Как сообщает сегодня утром РИА "Новости", вылета в Москву сейчас ожидают 140 пассажиров. Большинство из них являются местными жителями, поэтому они все разъехались по домам. Пока не уточняется, что именно случилось с самолетом "Боинг-737-400".