В Реутове маршрутка врезалась в детский сад

В подмосковном городе Реутове маршрутное такси врезалось в здание детского сада. Предполагается, что авария случилась из-за отказа тормозов у автомобиля, полного пассажиров.

Маршрутное такси врезалось в здание детского сада №9 «Светлячок», расположенного на проспекте Мира. Машина пробила ворота, а затем врезалась в трёхэтажное строение, передаёт ИА REGNUM.

На данный момент не сообщаются, есть ли пострадавшие в аварии. Сотрудники оперативных служб выясняют обстоятельства произошедшего.