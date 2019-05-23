Самолёт Москва-Симферополь вернули в Домодедово из-за дебошира

Самолёт, следовавший рейсом Москва-Симферополь, вернули в аэропорт Домодедово из-за дебошира на борту. В пресс-службе компании Red Wings рассказали, что решение развернуть самолёт командир воздушного судна принял спустя 20 минут после начала полёта.

«На борту самолета Red Wings был дебошир, который создавал опасность для себя и рядом сидящих пассажиров. На 20 минуте полета командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт "Домодедово», - сообщили в пресс-службе. В Домодедово самолёт ожидали работники правоохранительных органов, а также медицинская служба, передаёт РИА Новости.

Отдельно представители авиаперевозчика отметили, что дебоширу оказалась нужна срочная медицинская помощь.