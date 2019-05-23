В Подмосковье задержали священника, который подозревается в нападении на монаха

В четверг, 23 мая, в Сергиевом Посаде был задержан священник Троице-Сергиевой лавры, который подозревается в вооружённом нападении на монаха. Отмечается, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанёс несколько телесных повреждений, заподозрив его в похищении денег.

"...в Троице-Сергиевой лавре священник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ранения монаху монастыря, которого заподозрил в приеме от прихожан молитвенных записок и похищении денег... подозреваемого священнослужителя задержали", - сообщили в правоохранительных органах АГН "Москва".

В МВД сообщили, что 62-летнего мужчину доставили в местную больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Сотрудники полиции допрашивают злоумышленника. Известно, что мужчина 1958 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".