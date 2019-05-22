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В Свердловской области пять подростков пострадали при взрыве газового баллона

22 мая 2019, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

В Свердловской области пять подростков пострадали при взрыве газового баллона
фото: pixabay.com

Вечером в среду, 22 мая, в поселке Малышева Свердловской области в гараже на улице Февральской пять подростков пострадали при взрыве газового баллона. Отмечается, что дети получили лёгкие травмы.

"Воспламенение произошло из-за того, что подростки решили подсветить себе в темном помещении спичками. Пострадавшие сами обратились за помощью в больницу", - сообщили в пресс-службе ГУ СК ТАСС.

Детей отправили в больницу города Асбест. У одного из них обнаружены сильные ожоги. В областной прокуратуре сообщили, что жизни подростков ничего не угрожает, их состояние оценивается как среднее.

Уточняется, что четыре ребёнка учатся в девятом классе, один в восьмом.

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