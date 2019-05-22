В Италии прокуратура завела дело против водителя попавшего в ДТП автобуса

Прокуратура Италии завела уголовное дело по факту ДТП с туристическим автобусом, в котором находилось 55 русскоговорящих пассажиров, в районе города Монтериджони. Отмечается, что главным фигурантом расследования является водитель транспортного средства.

Посольство России в Италии уточнило число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом

35-летний итальянец подозревается в убийстве и нанесении увечий на дороге, - сообщает агентство ANSA.

Уточняется, что за рулём транспортного средства находился владелец компании, которая занимается арендой туристических автобусов. По его словам, он заменил сотрудника, который находился на отдыхе.

По данным следствия, мужчина прошёл тест на наличие алкоголя и запрещённых веществ в крови. Также был допрошен сотрудниками полиции.

Свидетели добавили, что автобус был совершенно новый со свежей резиной.