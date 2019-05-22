В Тверской области произошло массовое отравление в школе

В среду, 22 мая, Следственный комитет РФ сообщил, что в одной из школ в городе Торопец Тверской области отравились 11 школьников. В ведомстве отметили, что сейчас проводится проверка, направленная на выяснение обстоятельств произошедшего.

"...в одном из общеобразовательных учреждений города Торопец Тверской области 11 детей почувствовали симптомы отравления, после чего были госпитализированы в медицинское учреждение", - сказано в сообщении СК РФ.

Уточняется, что сейчас состояние детей стабильное, их жизни ничего не угрожает. На территории работают сотрудники спецслужб, в том числе следователи, криминалисты и сотрудники управления Роспотребнадзора по Тверской области.