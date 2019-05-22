Посольство России в Италии уточнило число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом
22 мая 2019, 20:15 [ «Аргументы Недели» ]
В посольстве России в Италии сообщили, что в ДТП с туристическим автобусом погибла одна россиянка , ещё 37 пассажиров пострадали. Отмечается, что большинство человек получили травмы легкой степени тяжести.
Среди пострадавших 19 россиян, 16 человек планируют выписать уже сегодня, ещё четверо от госпитализации отказались, - передаёт РИА Новости.
В ведомстве добавили, что травмы получили, в том числе, граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии и Румынии. В посольстве Армении уточники, что пострадали пять человек.
Ранее сообщалось, что автобус с группой туристов перевернулся и сошел со скоростной трассы в Италии в районе города Монтериджони. Всего в автобусе находились 60 человек, среди них 20 пострадавших, в том числе 12 граждан России и 2 гражданина Армении. В результате ДТП один человек погиб - 40 - летняя женщина, предположительно руководитель группы.