Посольство России в Италии уточнило число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом

В посольстве России в Италии сообщили, что в ДТП с туристическим автобусом погибла одна россиянка , ещё 37 пассажиров пострадали. Отмечается, что большинство человек получили травмы легкой степени тяжести.

В ДТП с автобусом в Италии пострадали не менее 12 россиян

Среди пострадавших 19 россиян, 16 человек планируют выписать уже сегодня, ещё четверо от госпитализации отказались, - передаёт РИА Новости.

В ведомстве добавили, что травмы получили, в том числе, граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии и Румынии. В посольстве Армении уточники, что пострадали пять человек.

Ранее сообщалось, что автобус с группой туристов перевернулся и сошел со скоростной трассы в Италии в районе города Монтериджони. Всего в автобусе находились 60 человек, среди них 20 пострадавших, в том числе 12 граждан России и 2 гражданина Армении. В результате ДТП один человек погиб - 40 - летняя женщина, предположительно руководитель группы.