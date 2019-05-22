Произошло задымление в трамвае с пассажирами на юго-западе Москвы

В среду, 22 мая, на Большой Черемушкинской улице на юго-западе Москвы произошло задымление в пассажирском трамвае. По данным источника, в результате происшествия никто не пострадал.

Отмечается, что задымление произошло на крыше трамвая маршрута №26 из-за обрыва контактного провода, - сообщили в пресс-службе Мосгортранса АГН "Москва".

Водитель оперативно ликвидировал его без посторонней помощи огнетушителем.

"Движение трамваев №26, 38 по ул. Большая Черемушкинская восстановлено после повреждения контактной сети", - отметили представители организации.