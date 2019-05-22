На строительном рынке в Подмосковье горят павильоны

В среду, 22 мая, экстренные службы получили сообщение, что в деревне Глазово городского округа Дмитров на строительном рынке горят павильоны. По данным источника, информации о погибших и пострадавших нет.

В ведомстве добавили, что сообщение о возгорании поступило в 14.10.

"В деревне Глазово на строительном рынке горят павильоны, площадь пожара составляет 400 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе МЧС РИА Новости.

Сейчас на территории работают сотрудники спецслужб. На ликвидацию пожара направлены силы более 30-ти человек и девяти единиц техники.