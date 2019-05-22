Под Костромой в реке нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика

Под Костромой найдено тело восьмилетнего мальчика, который 6 апреля текущего года ушел гулять с семилетним другом и не вернулся домой. Эту информацию предоставили в следственном управлении СК РФ.

Двое детей пропали в поселке Лесобаза Мантуровского района. Днем 14 апреля в реке Унжа в черте города Мантурово было найдено тело семилетнего мальчика. Поисками второго ребенка занимались спасатели, сотрудники областного управления СК России, подразделений полиции, волонтеры. В общей сложности им удалось осмотреть 140 километров вниз по течению реки от поселка Лесобаза.