В Воскресенском районе Подмосковья найдены убитыми мужчина и женщина

Утром в среду, 22 мая, стало известно, что в одной из квартир жилого дома, который расположен в Воскресенском районе Московской области, были найдены мертвыми мужчина и его сожительница.

Тела людей обнаружили вечером во вторник, 21 мая, в квартире в поселке им. Цюрупы. На место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые зафиксировали на телах мужчины и женщины множественные ножевые ранения, передает телеканал РЕН ТВ.



К настоящему моменту тела убитых передали в морг. В ближайшее время специалисты установят все обстоятельств гибели пары.