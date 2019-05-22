В одном из домов Петербурга нашли брошенного грудного ребенка

В минувший вторник, 21 мая, в одном из домов Красного Села, который находится в составе Санкт-Петербурга, был найден брошенный грудной ребенок. Полиция в настоящий момент разыскивает родителей малыша.

Грудничок был передан врачам. Данных о состоянии малыша в средства массовой информации пока не поступало. Известно, что сотрудники правоохранительных органов уже установили личности родителей брошенного мальчика, передает сегодня утром телеканал "78".

В МВД по Петербургу и Ленинградской области уточнили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности".