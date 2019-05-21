Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Вечером во вторник, 21 мая, стало известно, что в тоннеле столичного метро застряли сразу три поезда с пассажирами. Об этом ранее сегодня сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Подчеркивается, что в настоящий момент движение поездов остановлено на Солнцевской и Большой кольцевой линиях подземки от станции "Раменки" до станции "Хорошевская". Станции "Савеловская", "Петровский парк" и "Шелепиха" Большой кольцевой линии сейчас не работают на вход.