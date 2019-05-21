Самолет, летевший в Москву, по техническим причинам вернулся в Нур-Султан

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, который летел в Москву из Нур-Султана, во вторник, 21 мая, вернулся в аэропорт вылета. Отмечается, что произошло из-за технической неисправности.

В пресс-службе Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сегодня вечером подчеркнули, что воздушное судно А321 благополучно совершило посадку в 21:57 по местному времени (18:57 по московскому времени).

Как сообщает ТАСС, на борту самолета находились 125 пассажиров и восемь членов экипажа. Устанавливаются причины случившегося.