Сбой в движении поездов произошел сразу на двух линиях московского метро

Вечером во вторник, 21 мая, стало известно, что сразу на двух "ветках "московского метро произошел сбой в движении поездов. Это случилось на Солнцевской и Большой кольцевой линиях подземки.

Отмечается, что поезда в настоящий момент не ходят от станции "Раменки" до станции "Хорошевская". В сообщении столичного метрополитена в социальной сети Twitter подчеркивается, что в обратном направлении составы сейчас двигаются с увеличенным интервалом.

Пока не сообщается, по какой причине произошел сбой. Уточняется, что над восстановлением движения в метро работают специалисты.