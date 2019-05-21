Пакет с двумя гранатами был найден на севере Москвы

На севере Москвы во вторник, 21 мая, был обнаружен пакет, в которых находились две гранаты Ф-1. Об этом сегодня вечером журналистам сообщил представитель экстренных служб столицы.

Пакет с гранатами лежал на Лихоборской набережной неподалеку от дома номер 13. В настоящий момент место опасной находки огорожено.

Как сообщает РИА "Новости" , на набережную в ближайшее время прибудут кинологи со служебными собаками. Пока не установлено, являются ли эти гранаты боевыми, или учебными.

Отметим, что Ф-1 – это ручная противопехотная оборонительная граната.