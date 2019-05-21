В Москве задержан безработный мужчина, подозреваемый в ограблении банка на 8 млн рублей

В Москве сотрудники полиции задержали безработного мужчину, подозреваемого в ограблении банка на 8 миллионов рублей. Об этом ранее сегодня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Речь идет о 48-летнем жителе столицы, который, по словам кассира отделения банка на Азовской улице, ворвался в помещение. Он угрожал сотрудникам учреждения предметами, похожими на пистолет и гранату, а затем связал работников, забрал у них ключи от сейфа и похитил более 8 миллионов рублей. После этого мужчина скрылся.

По факту случившегося к настоящему моменту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой", сообщает вечером во вторник, 21 мая, ТАСС.