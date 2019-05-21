Контролер электрички устроил в Москве погоню за пассажиром

Конфликт произошел в одной из подмосковных электричек во вторник, 21 мая. Согласно последней информации осведомленных источников, в ходе ссоры оскорбленный контролер устроил погоню за своим обидчиком.

Известно, что во время конфликта пассажир ударил контролера и попытался скрыться с места инцидента, однако пострадавший погнался за нападавшим. Как отмечает телеканал РЕН ТВ, мужчина преследовал хулигана до станции московского метро "Красные ворота".



К настоящему моменту один из участников ссоры уже обратился в полицию. Пока не сообщается, насколько серьезной является травма контролера.