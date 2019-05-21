В Тверской области нашли живым пропавшего накануне десятилетнего мальчика

Десятилетний мальчик, пропавший накануне в Тверской области, найден живым и здоровым. Соответствующую информацию во вторник, 21 мая, предоставили в Следственном комитете Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что ребенок ушел из дома на станции Викторово Бежецкого района области и не вернулся. Как подчеркивается на сайте СК РФ, активные поиски мальчика проводились весь вчерашний день, а также всю ночь. В них принимали участие сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры.

Сегодня школьник был обнаружен живым и здоровым в деревне Еськи Бежецкого района. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины исчезновения ребенка.