В Серпухове на АЗС взорвалась подземная цистерна, есть погибшие
21 мая 2019, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]
В подмосковном Серпухове в понедельник, 20 мая, произошёл взрыв АЗС, в результате которого погибли три человека. Причиной стала работа газосварочного оборудования.
Из-за нагрева взорвалась пустая подземная цистерна, предназначенная для хранения топлива. Крупные обломки цементной стяжки в результате разбросало не только по территории АЗС, но и за её пределами, передаёт РБК.
Очевидец рассказал, что во время взрыва недалеко от АЗС находился автобус. Один из рабочих «отлетел от взрыва, пробил в автобусе крышу и очутился в салоне», - сообщает свидетель события.