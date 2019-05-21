В Серпухове на АЗС взорвалась подземная цистерна, есть погибшие

В подмосковном Серпухове в понедельник, 20 мая, произошёл взрыв АЗС, в результате которого погибли три человека. Причиной стала работа газосварочного оборудования.

Из-за нагрева взорвалась пустая подземная цистерна, предназначенная для хранения топлива. Крупные обломки цементной стяжки в результате разбросало не только по территории АЗС, но и за её пределами, передаёт РБК.

Очевидец рассказал, что во время взрыва недалеко от АЗС находился автобус. Один из рабочих «отлетел от взрыва, пробил в автобусе крышу и очутился в салоне», - сообщает свидетель события.