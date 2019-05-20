В Подмосковье неизвестный в маске похитил у пенсионерки более полумиллиона рублей

В Подмосковье из частного дома пенсионерки грабитель в маске похитил более полумиллиона рублей. Согласно последней информации осведомленных источников, данный инцидент произошел в городе Верея.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что злоумышленник ночью проник в частный дом и, угрожая 63-летней хозяйке применением насилия, забрал более 500 тысяч рублей,