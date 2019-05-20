Накануне вечером двое подростков сбежали из московской психбольницы
20 мая 2019, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]
Накануне вечером, 19 мая, из Центральной клинической психиатрической больницы сбежали двое подростков. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают несовершеннолетних пациентов.
"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве. Экстренные службы ищут ребят", - сообщили РИА Новости представители больницы.
Сотрудники полиции сообщили, что дети могли покинуть территорию из-за того, что вовремя не сработала система безопасности, будет проводится проверка, чтобы выяснить причину инцидента.
Пока никаких подробностей о поиске подростков неизвестно.