В Ираке произошёл взрыв возле американского посольства

В столице Ирака Багдаде возле посольства Соединённых Штатов прогремел взрыв, сообщил арабский телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на собственные источники.

Как стало известно, несколько реактивных снарядов упало недалеко от посольства Соединённых штатов, которое находится в так называемой «зелёной зоне» в центре иракской столицы, передаёт РИА Новости. В «зелёной зоне» Багдада располагаются всевозможные правительственные здания, а также посольства иностранных государств.