Стали известны подробности взрыва в Каире

В органах безопасности Египта сообщили, что при взрыве возле туристического автобуса в пригороде Каира было использовано самодельное взрывное устройство, в состав которого входил тротил.

В Египте рассказали, граждане каких стран пострадали при взрыве в Каире

«Устройство, по предварительной информации, самодельное, в нем использовался тротил», - передаёт РИА Новости слова источника в органах безопасности.

Взрыв возле туристического автобуса произошёл в воскресенье, 19 мая. В результате инцидента пострадали 17 человек. В данный момент сотрудники службы безопасности Египта обыскивают район в поиске злоумышленников, а также других взрывных устройств.