В Египте рассказали, граждане каких стран пострадали при взрыве в Каире

В Египте назвали национальности пострадавших при взрыве, прогремевшем недалеко от туристического автобуса. Также в СМИ рассказали об еще троих раненных.

В Египте возле музея в Гизе взорвалась бомба

Стало известно, что при взрыве бомбы возле туристического автобуса в Египте пострадало 17 человек, передаёт РИА Новости. Среди них есть граждане Южно-Африканской республики и Египта. Пострадавших из России нет.

«При взрыве пострадали семнадцать человек, десять из них граждане Египта, семь – граждане Южной Африки», - сообщает египетский телеканал.