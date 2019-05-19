В Египте рассказали, граждане каких стран пострадали при взрыве в Каире
19 мая 2019, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]
В Египте назвали национальности пострадавших при взрыве, прогремевшем недалеко от туристического автобуса. Также в СМИ рассказали об еще троих раненных.
Стало известно, что при взрыве бомбы возле туристического автобуса в Египте пострадало 17 человек, передаёт РИА Новости. Среди них есть граждане Южно-Африканской республики и Египта. Пострадавших из России нет.
«При взрыве пострадали семнадцать человек, десять из них граждане Египта, семь – граждане Южной Африки», - сообщает египетский телеканал.