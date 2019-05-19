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Чердак жилого дома загорелся в центре Москвы

19 мая 2019, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

Чердак жилого дома загорелся в центре Москвы
фото: pixabay.com

На чердаке жилого дома, который расположен в центре Москвы, произошел пожар. Соответствующую информацию в воскресенье днем, 19 мая, предоставили сотрудники пресс-службы столичного ГУ МЧС РФ.

Инцидент был зафиксирован в доме номер 15 на площади Борьбы. Уточняется, что возгорание произошло в электрощитовой на последнем, восьмом этаже здания. Впоследствии огонь частично распространился на чердак. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Специалисты, прибывшие на место, осматривают помещения и устанавливают точную причину случившегося, передает сегодня ТАСС.

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//Авторы АН

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