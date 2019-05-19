Пассажиры прервавшего взлет SSJ100 отправились в Москву из Ульяновска резервным бортом

Утром в воскресенье, 19 мая, стало известно, что пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100, прервавшего взлет из-за проблемы с гидросистемой, отправились в Москву из Ульяновска на резервном воздушном судне.

Старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова отметила, что резервный самолет поднялся в воздух в 6.33 по местному времени (5.33 по Москве). В общей сложности на борту находились 83 взрослых человека и один ребенок, передает РИА "Новости"

Ранее источник в аэропорту Ульяновска сообщил, что самолет SSJ100 компании "Аэрофлот" прервал взлет из-за неполадок. Впоследствии пассажиры категорически отказались лететь на этом воздушном судне.