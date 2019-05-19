Из машины безработной жительницы Москвы украли около 5 миллионов рублей

На Мичуринском проспекте в Москве неизвестный злоумышленник похитил из иномарки безработной жительницы столицы около 5 миллионов рублей. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе столичного главка полиции.

Происшествие случилось минувшим вечером. Безработная москвичка 1961 года рождения заявила, что из ее автомобиля, припаркованного у дома номер 21а на Мичуринском проспекте, украли 4 миллиона 995 тысяч рублей, а также дорогие солнцезащитные очки.

Как сообщает ТАСС, ущерб составил около 5 миллионов 15 тысяч рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража в особо крупном размере".