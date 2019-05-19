Пожар произошел в Москве на складе с пластиком
19 мая 2019, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]
Во втором Котляковском переулке в Москве, где расположен склад с пластиком, произошел пожар. Соответствующую информацию утром в субботу, 19 мая, предоставил источник в экстренных службах столицы.
Отмечалось, что на место происшествия незамедлительно были направлены значительные силы пожарных. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.
Источник подчеркнул, что площадь пожара составила 5 квадратных метров. Распространение пламени удалось предотвратить, передает сегодня ТАСС. В настоящий момент на месте работают специалисты, которые устанавливают точные причины случившегося.