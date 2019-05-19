Пожар произошел в Москве на складе с пластиком

Во втором Котляковском переулке в Москве, где расположен склад с пластиком, произошел пожар. Соответствующую информацию утром в субботу, 19 мая, предоставил источник в экстренных службах столицы.

Отмечалось, что на место происшествия незамедлительно были направлены значительные силы пожарных. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Источник подчеркнул, что площадь пожара составила 5 квадратных метров. Распространение пламени удалось предотвратить, передает сегодня ТАСС. В настоящий момент на месте работают специалисты, которые устанавливают точные причины случившегося.