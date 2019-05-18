В результате столкновения грузовика и легковушки в Дмитрове погиб помощник прокурора по ЦФО

В субботу, 18 мая, в городе Дмитрове Московской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии погибли два человека, в том числе помощник прокурора по ЦФО Олег Мелик-Адамов.

"В 11:47 на 31 км трассы А-107 произошло столкновение грузового автомобиля «КамАЗ» и легкового автомобиля Mitsubishi. В результате аварии погибли два человека, еще один пострадал", - сообщили в пресс-службе МВД АГН "Москва".

В ведомстве добавили, что сотрудники полиции проводят проверку на местности, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Состояние и личность пострадавшего не уточняется.

По данным РЕН-ТВ, помощник прокурора находился за рулём иномарки.