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В Москве задержали мужчину, который убил своего отца и ранил мать

18 мая 2019, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве задержали мужчину, который убил своего отца и ранил мать
фото: pixabay.com

В субботу, 18 мая, в Москве задержали 40-летнего мужчину, который убил ножом своего отца и тяжело ранил мать. Отмечается, что инцидент произошёл 17 мая в квартире на 5-й Кожуховской улице во время ссоры между членами семьи.

"Безработный 1979 года рождения нанес несколько ножевых ранений своему отцу 1947 года рождения и матери 1952 года рождения", - сообщили в пресс-службе МВД ТАСС.

В ведомстве добавили, что мужчина скончался на месте, женщину оперативно отправили в больницу. Подробностей о состоянии матери и личности злоумышленника не уточняются.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

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