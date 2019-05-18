СК: В Забайкалье девочка погибла после того, как мать опрокинула на неё кипящий чайник

Следственный комитет РФ по Забайкальскому краю расследует уголовное дело по факту гибели маленькой девочки после того, как пьяная мать опрокинула на неё кипящий чайник и не стала вызывать скорую. Инцидент произошёл вечером 11 мая в поселке Лесной Городок Читинского района.

По данным источника, 38-летняя женщина случайно опрокинула на полуторагодовалого ребёнка электронный чайник с кипящей водой и, боясь лишения родительских прав, не оказала профессиональную медицинскую помощь ребёнку. Отмечается, что девочка получила ожоги рук, ног, тела и скончалась до приезда медиков.

"В ходе расследования уголовного дела следователи выяснили, что женщина и её супруг систематически злоупотребляют спиртным... супруги опасались, что их могут лишить родительских прав, когда станет известно об этом случае, и на протяжении длительного времени не вызывали скорую медицинскую помощь, занимаясь самолечением пострадавшей девочки", - передаёт сообщение СК РФ РИА Новости.

Проводится тщательная проверка, в том числе органов опеки, которые могли оказать влияние на безответственную пару.

Оба супруга ждут предъявления обвинения и подготовки документов для избрания меры наказания в виде заключения под стражу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам оставления в опасности, неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.