Видео: В пятницу на юге Москвы иномарку разорвало пополам после ДТП

Накануне утром, в пятницу, 17 мая, в Москве на Нагатинской набережной произошло столкновение внедорожника с мачтой освещения. В результате ДТП иномарку разорвало пополам.

На видео можно заметить, что удар пришёлся на район задней двери. По словам очевидцев, в машине не оказалось следов крови. Они посчитали, что водитель покинул автомобиль и сбежал с места аварии, - сообщают "Вести".

Также свидетели сообщили, что водитель несся со скоростью 200 км/ч.

Других подробностей об аварии пока нет.