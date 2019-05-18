Японский альпинист сорвался со склона вулкана на Камчатке и погиб

Руководитель краевого агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова сообщила, что альпинист из Японии погиб во время восхождения на камчатский вулкан Камень вместе с двумя коллегами.

"Трагедия произошла накануне...Предполагается, что один из них сорвался со склона во время спуска и погиб. Двое его коллег спустились в базовый лагерь, расположенный на высоте 3300 метров, откуда они смогли вызвать помощь", - передаёт словам Стратоновой РИА Новости.

Женщина добавила, что сотрудники спасательной службы на вертолёте провели эвакуацию альпинистов и тела погибшего. По её словам, все участники происшествия застрахованы.

Отмечается, что сейчас спортсмены находятся в поселке Козыревск Усть-Камчатского район, позже их доставят в Петропавловск-Камчатский.