В Башкирии хотели оштрафовать мужчину без ног и рук за нескошенную траву в огороде

В Башкирии в деревне Казанка Архангельского района местные власти хотели оштрафовать пенсионера Виктора Ананьева, который является инвалидом на протяжении 42 - ух лет, за нескошенную траву на участке в огороде. По данным источника, у мужчины отсутствует две ноги и руки.

Мужчину планировалось оштрафовать на 500 рублей. Отмечается, что такое решение решением было принято в связи с мнением администрации сельского поселения, что трава на участке Виктора слишком высокая и создает пожароопасную ситуацию, - передаёт телеканал "НТВ".

Сообщается, что социальный работник, которого приставили к мужчине, не приходил к нему уже около полугода.

Следственный комитет планирует провести тщательную проверку, в том числе членов администрации на превышение должностных полномочий.