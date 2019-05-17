В квартире на севере Москвы вспыхнул пожар, один человек пострадал

В квартире, расположенной в высотном доме на улице Немчинова в Москве, в пятницу, 17 мая, вспыхнул пожар. Соответствующую информацию предоставил осведомленный источник в экстренных службах города.

Возгорание было зафиксировано в квартире на третьем этаже. К настоящему моменту пожар удалось локализовать, передает сегодня ТАСС. Отмечается, что в результате случившегося пострадал один человек – он отравился угарным газом.

В Главном управлении МЧС России по Москве в свою очередь уточнили, что возгорание произошло на четвертом этаже. Общая площадь пожара достигла 20 квадратных метров. Пять человек удалось спасти, одному потребовалась помощь врачей.