Пенсионерке придется заплатить штраф за драку со стюардессой на рейсе в Крым

Пенсионерке придется заплатить штраф за драку с бортпроводником во время полета. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе линейного отдела МВД России на транспорте в аэропорту Симферополя.

Инцидент произошел накануне вечером на борту самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", который следовал из Москвы в Симферополь. Согласно последним данным, нетрезвая пассажирка нецензурно выражалась в адрес бортпроводников, дергала стюардессу за волосы, а впоследствии даже ударила ее по лицу.