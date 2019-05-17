В Карелии из горящей амбулатории эвакуировали больных и медиков

В амбулатории посёлка Шелтозеро Прионежского района в Карелии произошёл пожар. В ходе инцидента были эвакуированы 15 человек, среди которых семь лежачих больных.

Информация о возгорании поступила в 12 часов 4 минуты, передаёт «Российская газета». На место происшествия были направлены порядка пятидесяти пожарных, а также 18 единиц спецтехники. Из здания эвакуировали одиннадцать находящихся там больных и четверых медработников. На данный момент они разместились в поселковом доме культуры. Лежачих пациентов решено доставить в Ладвинскую больницу. Сообщается, что при пожаре никто не пострадал.