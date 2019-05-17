У Михаила Хачатуряна, убитого дочерьми в Москве, выявили расстройство личности

В пятницу, 17 мая, стало известно, что специалисты провели посмертную экспертизу убитого тремя дочерьми в Москве 57-летнего Михаила Хачатуряна и выяснили, что у мужчины было расстройство личности.

Адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Липцер заявил, что эксперты признали убитого Михаила Хачатуряна вменяемым, однако у него было выявлено определенное расстройство личности, сообщает РИА "Новости.

Напомним, 27 июля прошлого года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в столице было найдено тело мужчины. Впоследствии выяснилось, что его убили три дочери. Сначала сестры находились в СИЗО, однако минувшей осенью их выпустили. В отношении девушек избрали меру пресечения в виде ограничения определенных действий.