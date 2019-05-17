В московском автобусе безбилетник избил контролера

На северо-западе Москвы безбилетник избил контролера в автобусе. Согласно последней информации осведомленных источников, "зайцем" оказался 19-летний юноша, который повел себя крайне агрессивно.

В столичной полиции отметили, что контролер, узнавший, что у молодого человека нет билета, собирался составить административный протокол – за это "заяц" ударил мужчину.

Как сообщает "Росбалт", медики диагностировали у пострадавшего перелом носа и ссадины. Подозреваемый в нападении через некоторое время был пойман на Химкинском бульваре. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.