Салон сотовой связи в Москве обокрали на 3,5 миллиона рублей

На Первомайской улице в Москве неизвестный злоумышленник обокрал салон сотовой. Согласно последней информации сотрудников пресс-службы столичного главка МВД, сумма ущерба превысила 3 миллиона рублей.

Происшествие случилось ночью 16 мая. Преступник отжал дверь помещения и проник в салон, расположенный по адресу: улица Первомайская, дом 77. Злоумышленник вынес имущество на сумму 3,4 миллиона рублей, точный перечень которого в настоящий момент устанавливается, передает ТАСС.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража в особо крупном размере". Преступника ищет полиция.