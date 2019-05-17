Летевший по маршруту Кипр – Самара самолет экстренно сел в Краснодаре

В Краснодаре экстренную посадку совершил самолет, следовавший по маршруту Кипр – Самара. Данный инцидент, согласно последней информации осведомленных источников, произошел в ночь на пятницу, 17 мая.

Отмечается, что экстренная посадка воздушного судна могла быть произведена из-за срабатывания одного из датчиков. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя авиаперевозчика, командир принял решение не продолжать полет и приземлиться.

Подчеркивается, что через некоторое время воздушное судно вылетело из Краснодара. К настоящему моменту оно должно было прибыть в Самару.