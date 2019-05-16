«Извинись за Екб»: неизвестные в масках вывесили баннер возле резиденции патриарха
16 мая 2019, 21:12 [ «Аргументы Недели» ]
Возле столичной резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла двое неизвестных в масках развернули баннер с надписью: «Извинись за Екб». Всё происходящее они снимали на видео.
«Двое людей в масках развернули баннер, бросили дымовые шашки. Их подельники сняли их на видеокамеры, и они благополучно уселись в машину и уехали», - рассказал о произошедшем пресс-секретарь российского патриарха Александр Волков.
Волков отметил, что в патриархии уже обратились за помощью к полицейским. По его словам, РПЦ будет рассматривать случившееся в контексте скандала, произошедшего в Екатеринбурге, передаёт РБК.