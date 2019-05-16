«Извинись за Екб»: неизвестные в масках вывесили баннер возле резиденции патриарха

Возле столичной резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла двое неизвестных в масках развернули баннер с надписью: «Извинись за Екб». Всё происходящее они снимали на видео.

Путин напомнил конфликтующим сторонам в Екатеринбурге о демократии

«Двое людей в масках развернули баннер, бросили дымовые шашки. Их подельники сняли их на видеокамеры, и они благополучно уселись в машину и уехали», - рассказал о произошедшем пресс-секретарь российского патриарха Александр Волков.

Волков отметил, что в патриархии уже обратились за помощью к полицейским. По его словам, РПЦ будет рассматривать случившееся в контексте скандала, произошедшего в Екатеринбурге, передаёт РБК.