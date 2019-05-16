Две россиянки погибли в результате авиаудара по Сане

Местные источники сообщили, что при авиаударе арабской коалиции по йеменской столице Сане пострадали две россиянки. Отмечается, что девушки проживают в обстрелянном районе и работают в сфере здравоохранения.

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Согласно местными изданиям, девушки были оперативно отправлены в больницу, - передаёт РИА Новости.

О состоянии и личностях потерпевших не уточняется.

Сообщается, что ранее арабская коалиция подвергла обстрелу жилой квартал с мирными жителями в Сане. По предварительным данным, погибли шесть человек, более десятка человек ранены.

Сотрудники спецслужб проводят проверку территории, продолжается поиск тел погибших и извлечение их из-под завалов.