Две россиянки погибли в результате авиаудара по Сане
16 мая 2019, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]
Местные источники сообщили, что при авиаударе арабской коалиции по йеменской столице Сане пострадали две россиянки. Отмечается, что девушки проживают в обстрелянном районе и работают в сфере здравоохранения.
Согласно местными изданиям, девушки были оперативно отправлены в больницу, - передаёт РИА Новости.
О состоянии и личностях потерпевших не уточняется.
Сообщается, что ранее арабская коалиция подвергла обстрелу жилой квартал с мирными жителями в Сане. По предварительным данным, погибли шесть человек, более десятка человек ранены.
Сотрудники спецслужб проводят проверку территории, продолжается поиск тел погибших и извлечение их из-под завалов.