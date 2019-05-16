В Тамбове в центральном ателье обрушился потолок, есть пострадавшие
16 мая 2019, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 16 мая, в доме по улице Носовская около 12 часов дня в ателье в центре Тамбова обрушилось потолочное перекрытие. В результате происшествия пострадали две женщины.
"Произошло обрушение потолочных перекрытий. По предварительной информации, есть пострадавший", - сообщили в пресс-службе МЧС РИА Новости.
В мэрии Тамбова пояснили, что двухэтажное здание не является жилым, в нём располагаются магазины и офисы. По словам представителя, помещение, в котором произошёл инцидент, обустроено под ателье.
Отмечается, что обе женщины были направлены в больницы, состояние потерпевших не уточняется. Сейчас клиентки ателье находятся в травматологии, их осматривают врачи.