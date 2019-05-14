Над Аляской столкнулись два самолёта, есть погибшие

Два гидросамолета потерпели крушение на Аляске рядом с городом Кетчикан. Гидросамолёты компании "Princess Cruises" столкнулись во время перевозки пассажиров после экскурсии, примерно в час дня по местному времени (00.00 мск).

В результате происшествия пострадали десять человек, ещё шесть числились пропавшими без вести, - сообщает радиостанция "Ketchikan KRBD".

Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу, один из них находится в критическом состоянии, ещё четыре в тяжёлом. Позже выяснилось, что погибли пять человек, в том числе пилот одного из самолётов.

Отмечается, что компания авиаперевозчика принесла соболезнования семьям погибших и сожаления пострадавшим.

Национальный совет США по безопасности на транспорте направил сотрудников спецслужб на территорию крушения для выявления обстоятельств произошедшего, - передаёт телеканал ABC News.