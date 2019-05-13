В самолёт Ангелы Меркель въехал автомобиль без водителя

В аэропорту немецкого Дортмунда в самолёт канцлера Германии Ангелы Меркель врезался неуправляемый автомобиль без водителя. Сообщается, что в момент происшествия Меркель на борту не было.

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Автомобиль врезался в находящийся на стоянке правительственный самолёт, который получил повреждения. Три члена экипажа, которые находились на борту в момент столкновения, не пострадали, сообщает Lenta.Ru.

Предполагается, что водитель автомобиля забыл поставить машину на ручной тормоз. Для возвращения канцлера ФРГ в Берлин будет использован вертолёт.